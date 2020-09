Pontey: Sarà costruita dall'Anas la rotatoria sulla statale 26

Al termine di un iter burocaratico durato oltre un decennio, l'Anas ha detto 'sì' alla realizzazione di una rotatoria sulla strada statale 26, all'altezza di Pontey. Lo ha comunicato l'ente statale della viabilità all'amministrazione comunale del sindaco Rudy Tillier, precisando che la rotonda sarà costruita in corrispondenza dell'imbocco della strada regionale numero 10 che conduce al paese. Pur non interessando direttamente il territorio del Comune "l'opera rappresenta un importante intervento per la viabilità locale - spiega Tillier - infatti tale investimento, richiesto più volte dal Comune a partire dal 2007, contribuirà a risolvere quelle situazioni di potenziale pericolosità oggi esistenti, sia per coloro che percorrono la strada regionale numero 10 e si immettono in direzione Aosta, e sia soprattutto per coloro che provengono da Chatillon e svoltano in direzione Pontey".

Per questo "l'amministrazione comunale esprime soddisfazione poiché si ha finalmente la certezza che Anas Gruppo Fs Italiane realizzerà la rotatoria ed auspica che tali lavori siano considerati prioritari e dunque possano iniziare già dall'anno prossimo, tenuto conto che l'imbocco per Pontey è rimasto l'unico ancor privo di rotatoria lungo l'asse centrale della media valle".