ELEZIONI: Celva, 'partecipare al voto è un dovere civico'

Domenica 20 e lunedì 21 settembre prossimi in Valle d’Aosta si svolgeranno tre importanti consultazioni elettorali: il referendum costituzionale confermativo sulla modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, le elezioni Regionali e le elezioni Comunali.

In particolare, sono 65 su 74 i Comuni valdostani coinvolti nel rinnovo degli Organi. Per quanto riguarda l’elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Consigli comunali, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre. In 45 Comuni sarà presente sulla scheda elettorale un’unica lista, all’interno della quale gli elettori potranno scegliere i propri rappresentanti.

A margine dell’ultima Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali, è stato ribadito collegialmente quanto sia essenziale che, in tutto il territorio, i cittadini esercitino il dovere civico del voto, sancito dalla Costituzione, anche nei Comuni dove non vi è competizione elettorale tra più liste.

Superare la soglia del quorum del 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, assicurando che più della metà dei voti siano validamente espressi e scegliere così i propri rappresentanti, qualunque sia l’orientamento politico da essi rappresentato, è necessario per un pieno svolgimento della vita democratica e per assicurare la partecipazione civica all'amministrazione del bene pubblico. Non riuscire ad eleggere Sindaco, Vice Sindaco e Consiglio comunale, avrebbe fra le conseguenze il commissariamento del Comune, ovvero sarebbe nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria dell’Amministrazione, fino al rinnovo degli Organi ordinari.

In un momento storico in cui è fondamentale fornire risposte pronte ed efficaci alla popolazione, e in concomitanza con la ripresa delle attività economiche e scolastiche, tutti i cittadini valdostani devono a loro volta assicurare il proprio coinvolgimento responsabile attraverso l’esercizio del voto, affinché il meccanismo democratico continui a funzionare e il territorio comunale sia rappresentato in tutte le sue componenti, senza lasciare indietro nessuno.