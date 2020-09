Con la Compagnia Les 3 Plumes la Cittadella si sposta ad Arvier

E' in programma da oggi martedì 15 sino a giovedì 24 settembre e ancora dal 28 al 30 settembre l'iniziativa artistica-culturale della Compagnia Les 3 Plumes di Marco Chenevier, nell'ambito della produzione 'Confinati dal Paradiso'.

Si tratta di una 'residenza extra-moenia' della Cittadella dei Giovani di Aosta che esce dalle proprie mura per incontrare i valdostani; il luogo scelto è la sala polivalente di Arvier. Sono due gli appuntamenti per il pubblico: il 'Risveglio muscolare con la Compagnia' (tutti i giorni dalle 10 alle 11) e la 'uscita di cantiere'.

La compagnia Les3Plumes, per iniziare le prove, con il 'risveglio' apre le porte del proprio riscaldamento fisico: elementi di Yoga, stretching e potenziamento per iniziare a danzare, o semplicemente per cominciare la giornata dentro al proprio corpo. La partecipazione è gratuita, limitata a 10 persone che si riscalderanno con i quattro danzatori della compagnia, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione dei contagi da Covid-19.

Il 24 settembre sarà la volta della 'Uscita di cantiere': la prova è aperta al pubblico, gratuita, dalle 18 alle 19. Sarà possibile assistere ad una prova generale, in cui la Compagnia presenterà al pubblico di Arvier il progetto a cui ha lavorato durante il periodo di residenza.

Informazioni e prenotazioni: info@cittadelladeigiovani.it .