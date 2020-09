Aosta: Anticipata alle 15,30 la raccolta del cartone

E' cambiato l'orario di raccolta del cartone nelle vie del centro di Aosta. I mezzi della ditta Quendoz non passano più dalle 19,30 alle 20,30 ma alle 15,30, tranne la domenica giorno in cui non c'è raccolta.

La scelta di anticipare al pomeriggio è stata inserita nel nuovo appalto comunale ed è frutto di una serie di incontri tra i vertici dell'assessorato municipale dell'Ambiente e i commercianti cittadini, che hanno segnalato l'inutilità di passaggi mattutini prima delle 9 (proposti da alcuni residenti) perchè i negozi sono ancora chiusi. Per migliorare il servizio, nel nuovo bando è stata valutata la possibilità di implementare i punti di raccolta tecnologici con dei contenitori per cartoni, in modo che i commercianti e i titolari di servizi ricettivi potrebbero servirsene a qualunque ora.

"Al momento - afferma l'assessore comunale uscente all'Ambiente, Delio Donzel - la decisione di portare alle 15,30 il passaggio della raccolta dei cartoni è sembrata a tutti la migliore possibile".