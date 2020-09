Aosta: Riapre martedì 22 il parcheggio in via Carrel

L'intervento di manutenzione straordinaria alla rampa di accesso e ai pilastri si è concluso e così, dalle ore 7 di martedì 22 settembre, riaprirà il parcheggio pluripiano Carrel che era chiuso dal 13 luglio.

Da martedì 22, dunque, gli utenti che avevano l’abbonamento mensile dovranno presentarsi alla cassa presente nella struttura per la riattivazione della tessera e per il pagamento del mese di ottobre.

Gli abbonati che hanno richiesto la tessera sostitutiva per accedere al parcheggio DeLa Ville dovranno restituirla alla cassa del parcheggio Carrel. Tali tessere resteranno utilizzabili fino al 30 settembre.

La tessera dei locatari esclusivi del terzo piano non necessita di riattivazione e può essere utilizzata dalla riapertura. Anche nei parcheggi in struttura devono essere sempre rispettate tutte le misure per il contenimento Covid-19-