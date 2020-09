Courmayeur: Oggi e domani Boutiquenville / Foura Totte in Via Roma

Oggi e domenica 13 settembre Via Roma a Courmayeur diventa il luogo perfetto per lo shopping. Passeggiando lungo la centralissima via Roma ci si rende subito conto del mix affascinante di tradizione e modernità con vetrine sempre più particolari che sfoggiano i capi ricercati di una selezione tra i più importanti brand di lusso italiani e internazionali. Ma non solo: anche essenze e profumi di lusso sfilano tra le vie di Courmayeur e un’elevata quantità di negozi sportivi aspettano solo di esser visitati, per assicurarti il massimo anche durante la giornata in montagna sulle piste.



Raffinate boutique, botteghe con prodotti tipici e ristoranti gourmet hanno trasformato Courmayeur in una piccola via Montenapoleone delle Alpi dove la ricercatezza delle opere di artigianato e l’appeal delle griffe più importanti del Made in Italy convivono fianco a fianco.

In occasione della manifestazione è stata emanata anche l'ordinanza N.3825 del 09/09/2020 che IMPONE nelle giornate del 12 e del 13/09, durante lo svolgimento della manifestazione Boutique en Ville-Foura Totte, dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00 all’interno dell’area pedonale di Courmayeur, nonché centro storico, l’obbligo di indossare l’apposita mascherina (copertura naso-bocca) contro la diffusione del virus COVID-19.

L’obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai sei anni e a soggetti con disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina.

Dalle ore 18:00, resta in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che proroga l'obbligo, dalle ore 18:00 alle ore 06:00, sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.