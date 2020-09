Stretta anti-Covid nei bar di Aosta; multe e chiusure nel fine settimana

Il numero dei contagi da Covid-19 è tornato a salire in Italia e anche in Valle sono stati intensificati i controlli delle Forze dell'ordine per contrastare assembramenti e far rispettare le norme di prevenzione.

Nel fine settimana appena trascorso almeno quattro titolari di altrettanti locali sono stati sanzionati ad Aosta e cintura per l'inosservanza delle regole sanitarie che impongono il distanziamento dei tavoli, l'utilizzo delle mascherine chirurgiche per i dipendenti e l'allontanamento dei clienti che si rifiutano di indossarle quando non bevono.

Almeno un bar della città è stato sanzionato anche perchè teneva un giornale a disposizione dei clienti, servizio sicuramente da loro gradito ma vietato dai DPCM anti Covid. Le multe sono andate da un minimo di 400 a un massino di mille euro e fino a cinque giorni di chiusura del locale.