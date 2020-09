Aosta: I produttori agricoli tornano nel Mercato coperto

La giunta comunale di Aosta ha aderito alla proposta delle associazioni Agrimercato Valle d'Aosta e Coldiretti Valle d'Aosta che hanno chiesto di riprendere l'attività mercatale all'interno dello stabile del 'Mercato coperto'.

"Si permette così alle associazioni - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - di occupare i box oramai vuoti collocati al piano terreno della struttura, in sostituzione dei 15 posteggi a suo tempo loro assegnati e collocati al piano superiore dell’edificio, attualmente in parte non utilizzabile".

La ripresa del commercio al dettaglio da parte dei produttori agricoli in un luogo comunque centrale, "ben si integra con il progetto parallelo 'Mercato Agricolo Lo Tsaven Campagna Amica' - prosegue la nota - adottato attraverso una convenzione tra le stesse associazioni e il Comune, e che prevede lo svolgimento del mercato agricolo all’aperto in piazza Chanoux, via Vevey e in piazza Arco d’Augusto con cadenza settimanale dalla primavera all’autunno inoltrato".

Più in generale, secondo la Giunta l’intenzione di riprendere l’attività del mercato agricolo all'interno del Mercato coperto può contribuire a un parziale rilancio della struttura, in attesa di definire meglio l’intero progetto legato alla sua ristrutturazione, anche per fornire un ulteriore impulso alla promozione dei prodotti locali di filiera in chiave turistico-commerciale nel quadro del più ampio progetto di valorizzazione della città che l’Amministrazione persegue.