Aperte iscrizioni al corso Confcommercio - E.Labora per abilitazione Sab ex Rec

Vuoi aprire un bar oppure un ristorante? Hai bisogno dell’abilitazione SAB EX REC‼️

Sei pronto ad una full immersion 🏊‍♀️di 120 ore di formazione specifica ⁉️

Il corso, realizzato con la collaborazione dell’ente formativo E.LABORA avrà inizio in autunno.

Il costo della formazione è di 👇

💰 350 € iva inclusa per gli associati a Confcommercio VdA

💰💰 550 € iva inclusa per i non associati a Confcommercio VdA

Cosa aspetti ad iscriverti? Basta un click

👇👇👇

https://forms.gle/<wbr></wbr>d5eykwuPLn3buBjN9

Per info e chiarimenti non esitare a ⬇️⬇️⬇️

✍️scriverci al riferimento commerciale@ascomvda.it

☎️chiamarci al recapito telefonico 366.5942478