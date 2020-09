In Cittadella la coreografa Mariella Celia con il progetto 'Bisbigliata creatura'

Proseguono le residenze artistiche alla Cittadella dei Giovani, in cui artisti diversi possono usare la struttura per ricercare e produrre spettacoli dal vivo.

Da lunedì 7 a sabato 12 settembre il Teatro ospiterà la danzatrice, coreografa e movement coach Mariella Celia con 'Bisbigliata Creatura'. In questa opera l’artista apre lo sguardo a un luogo in cui l'umanità che si rivela è ancora quella non precisata, che muove i suoi primi passi, che piano impara a mettersi sulle sue gambe, che ancora non conosce, che ancora non sa esattamente come si fa. Ma di ogni cosa che accoglie al suo sguardo ha stupore e meraviglia.

Le danzatrici, all’inizio simili a manichini che non riescono a reggersi in piedi e che si agitano meccanicamente, esplorano le potenzialità motorie dei loro corpi, che diventano via via più vivi.

“C'è a monte di questo progetto la necessità e l'urgenza di ritrovare una percezione materiale del corpo sensibile a tutto un sistema di relazioni che il corpo instaura con l'ambiente esterno attraverso il movimento quando ci entra in contatto - spiega Mariella Celia in merito al progetto - il corpo viene contemplato come un mezzo necessario all'esperienza pratica che sta alla base di ogni conoscenza, nell'esplorazione dell'alterità che ci circonda”.

Il pubblico potrà quindi assistere alla prova aperta 'Bisbigliata Creatura Studio', prevista il 10 settembre alle ore 19, con un biglietto al prezzo simbolico di un euro (prenotazione consigliata a info@cittadelladeigiovani.it).

Da sabato 12 settembre fino al 10 ottobre, per cinque incontri, prenderà il via dalle 16 alle 18 un laboratorio rap, rivolto a giovani dai 14 ai 25 anni, a cura di Naga e Abaco, due giovani appassionati di rap. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo Bando giovani.