Foglio di via a un 73enne che aveva attrezzi da scasso e targhe contraffatte

Un uomo di 73 enne, di etnia Rom e residente in un campo nomadi di Torino è stato espulso dalla Valle d'Aosta con foglio di via notificatogli dal Questore di Aosta, Ivo Morelli. Durante un servizio di contrasto ai reati predatori, i carabinieri di Gressoney Saint-Jean hanno notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto in una via e, dopo averlo fermato, lo hanno perquisito.

Con sé l'anziano rom aveva numerosi attrezzi da scasso e nella sua auto sono state rinvenute alcune targhe auto contraffatte. Segnalato all'Autorità Giudiziaria, poco dopo gli è stato notificato il foglio di via dai 74 comuni valdostani.