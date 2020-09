Riattivato il servizio di Cup online della Usl VdA

È stato riattivato oggi martedì 1 settembre il servizio di Cup online della Usl VdA, lo strumento che consente al cittadino di prenotare direttamente visite ed esami. Per effettuare le prenotazioni è necessario entrare nel portale FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) oppure utilizzare l’apposita app, scaricabile gratuitamente.



Alcune prestazioni, rispetto a quelle disponibili prima del lockdown, non possono ancora essere prenotate, causa l’attività di ricollocamento ancora in corso di numerosi pazienti tenuti in sospeso prima della chiusura di marzo. Tra le prestazioni prenotabili con Cup on line vi sono anche gli esami di laboratorio.

E' stata inoltre incrementata l’attività di prelievo, quindi dei campioni bio-umorali, nelle sedi territoriali-distrettuali. Le prenotazioni vengono effettuate telefonando presso le sedi dei poliambulatori o consultori oppure recandosi direttamente presso gli sportelli amministrativi. I prelievi si eseguono nelle sedi di Morgex, La-Thuile, Saint-Pierre, Cogne, Aosta nel poliambulatorio di via Guido Rey, Variney, Charvensod-Pont Suaz, Nus, Chatillon, Verrès e Donnas. Gli utenti possono comunque sempre rivolgersi al Centro Prelievi Unificato dell’ospedale 'Parini'; il numero da comporre per la prenotazione è 0165 543460, attivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 11 alle ore 14.