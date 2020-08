Dalla Regione quasi sei milioni di euro per sostegno a studenti disabili

Approvato dalla Giunta regionale lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la Società di servizi Valle d’Aosta Spa relativo all’erogazione del servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità. L'iniziativa è rivolta agli alunni delle istituzioni scolastiche ed educative presenti sul territorio valdostano, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie ed è a valere sull’anno scolastico 2020/2021 per una spesa complessiva di 5 milioni 955 mila euro.

Oltre ai 140 operatori di sostegno, è previsto un potenziamento di 20 operatori per l’ottimale gestione delle attività di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e per far fronte a eventuali necessità nella scuola dell’infanzia fino al termine delle attività educative, fissato al 30 giugno 2021, e per l’assistenza in occasione degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione.

L'Esecutivo ha anche approvato il piano dell’offerta formativa per i docenti per l’anno scolastico 2020/2021; l'importo stimato è di 475 mila 273 euro.