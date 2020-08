Dal cuore grande della 'Societò de Sen Cachan' di La Salle 1.500 euro a 'Missione Sorriso'

Raccolti in occasione della Festa patronale di La Salle giovedì 13 agosto, ammontano a 1500 euro i fondi devoluti dalla "Societò de Sen Cachan" all'associazione di volontari 'Missione Sorriso-Clown Dottori' di Aosta, presieduta da Stefania Perego.

"In questo delicato e particolare momento di difficoltà che stiamo vivendo - si legge in una nota di 'Missione Sorriso' - il gesto di solidarietà e vicinanza assume un valore e una connotazione maggiore. Malgrado l’impossibilità di recarci in ospedale ormai da diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, questo riconoscimento è un’importante espressione di fiducia nel nostro operato e un significativo valore aggiunto".

Commenta Stefania Perego: "In questa occasione vale poter affermare che non è vero il motto 'lontano dagli occhi, è lontano dal cuore'; un particolare ringraziamento a tutto il gruppo dei volontari che ha reso possibile questo dono e a tutti coloro che a vario titolo hanno aderito all’iniziativa.

Entusiasta Michel Lillaz, presidente de la Societò de Sen Cachan: "Nonostante le notevoli restrizioni la voglia di organizzare qualcosa c'era. In un solo giorno rispetto ai due soliti la badoche è riuscita a fare il giro delle case con le dovute precauzioni, portando allegria e gioia alle persone del paese. L'unico ballo concesso è stato per i congiunti. Il nostro patrono rispetta ogni anno tre principi: celebrare la santa messa, portare allegria con la badoche e fare beneficenza. Con grande orgoglio dobbiamo dire che anche questo anno ci siamo riusciti!”.

“Non avendo potuto organizzare la tradizionale asta di beneficenza abbiamo pensato di devolvere i soldi della vendita dei ciondoli - conclude il vicepresidente Fabio Costaz - quest'anno rappresentava un grande cuore con un altro più piccolo in rilievo tut-to colorato per dare un tocco di vivacità in più. Il cuore è un simbolo di amore, amicizia e affetto, tre cose che questa associazione trasmette alle persone con problemi di salute e bisognose di un sorriso".