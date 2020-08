Sostegno regionale da 3,5 mln di euro per la sicurezza sulle piste di sci

Approvato dalla Giunta regionale il sostegno economico delle spese per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo. Le somme saranno ripartite fra i gestori o gli incaricati della gestione delle piste; l'impegno di spesa complessivo è di 3 milioni 220 mila euro per le piste di discesa e di 179 mila euro per quelle di fondo.

Il Governo regionale ha anche approvato la graduatoria definitiva relativa alle iniziative presentate nell’anno 2020 dai gestori delle piste di sci di fondo, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo dello sci nordico, per una spesa complessiva di poco più di 185 mila. Gli interventi riguardano la ricostruzione delle passerelle sul torrente Saint-Barthélemy, nel comune di Nus; l’acquisto di segnaletica e pannelli informativi a Rhemes-Notre-Dame e l’acquisto di un mezzo battipista per il Comune di Valsavarenche.