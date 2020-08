Evacuata la Capanna Carrel sul Cervino, portati a valle 25 alpinisti

E' terminata senza problemi l'evacuazione di Capanna Carrel dove si trovavano una ventina alpinisti che oggi erano impegnati nell'ascensione del Cervino dal versante italiano. L'evacuazione si è resa indispensabile a causa di una frana che è caduta sotto al colle del Leone, che si trova a 3.581 metri.

Due elicotteri della Protezione civile hanno operato in zona con personale del Soccorso alpino valdostano-Sav e del 118, per prelevare gli scalatori che si trovavano nel rifugio Capanna Carrel (3.830 metri).

Inoltre un'altra cordata si trovava più in alto ed è stata raggiunta dai soccorritori, perchè la frana ne impediva la discesa a valle.

Lo smottamento è stato visto da una guida alpina che era a Capanna Carrel dopo la segnalazione agli organi di protezione civile, è "scattata l'evacuazione per motivi di precauzione, nessuno è rimasto coinvolto dal crollo. Sul posto è arrivato un geologo dell'Amministrazione regionale per valutare l'entità della frana. Al momento la salita al Cervino lungo la via normale italiana è sconsigliata.