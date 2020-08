Fondation Grand Paradis lance 'Giroparchi culture trail'

Après le succès de l'initiative 'Giroparchi Nature Trail', la Fondation Grand Paradis lance la première édition de 'Giroparchi Culture Trail', une nouvelle rendonnée en langue anglaise pour les jeunes, dédiée à la découverte du territoire et de certains des plus importants patrimoines culturels du Grand Paradis.

Avec "Giroparchi Culture Trail", garçons et filles qui vivent dans la vallée du Grand Paradis peuvent découvrir le riche patrimoine culturel de la région dans laquelle ils vivent, découvrir ses racines, son histoire et ses traditions en marchant ensemble sur les sentiers du fond de la vallée.

Le chemin serpente sur les traces des GéniAlps , huit petits génies qui représentent l'esprit des lieux traversés: avec Barbe, génie paysan, les jeunes partiront à la découverte du cycle de la nature; avec Esprì, le ménestrel du Grand Paradis, on voyagera à travers le temps dans les traditions montagnardes; à partir des champs de seigle juqu'au four seront accompagnés de Miette, la meunière de la Vallée. La rendonée part d'Aymavilles, rencontre la splendide et cachée Crypte de Saint-Léger, le majestueux Pont d'Aël, la forteresse de Châtel-Argent, le Château d'Introd et la Maison Bruil. Enfin, en remontant la vallée de Rhêmes avec ses fours et ses moulins, après trois jours les jeunes arriveront à la Maison Pellissier de Rhêmes-Saint-Georges.(ANSA)