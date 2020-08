Con il Circolo della Stampa in visita a Maison Dayné a Cogne

E' programmato a Cogne per martedì 8 settembre, a partire dalle ore 17.30 l'incontro conviviale organizzato dal Circolo della Stampa durante il quale i partecipanti saranno accompagnati da Vittoria Daghetto, della Cooperativa 'Mines de Cogne', in una visita guidata al museo etnografico Maison Dayné. Dalle ore 20, aperitivo arricchito all’Hotel Bellevue e cena a La Bar à Fromage, Restaurant de Montagne.

L’appuntamento, finalizzato alla tradizionale gita fuori porta di inizio estate del Circolo, è organizzato, spiega la presidente, Maria Grazia Vaccina, "in ossequio alla cultura e alla gastronomia, con scelta di importanti visite culturali e di raffinata cucina locale". Sarà anche l’occasione per arricchire il ciclo di incontri conviviali su ’la Cogne’ e per illustrare il programma concordato in seno al Consiglio Direttivo per la seconda metà dell’anno.

Per esigenze organizzative chi intende partecipare, anche con ospiti, può contattare la segretaria del Circolo, Margherita Garzino (3355416466) o la Presidente Vacchina (3357070016).