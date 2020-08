Il Covid fa paura, di nuovo off limits le piste da ballo valdostane

Riaperte poco più di un mese fa dopo quattro mesi di stop da lockdown, anche in Valle d'Aosta le discoteche devono nuovamente 'blindare' le piste da ballo da oggi lunedì 17 agosto sino almeno al prossimo 7 settembre.

Ieri, dopo la riunione con i presidenti di Regione, il Governo ha infatti apportato correttivi all'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza su discoteche e obbligo di mascherina nei luoghi della movida. In particolare, mentre nella versione iniziale si sospendevano tout court "le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati", in quella nuova lo stop riguarda solo "l'attività del ballo". Le discoteche e locali simili, dunque, possono rimanere aperte limitandosi a svolgere altre attività, come la ristorazione ad esempio. E tra le attività interessate dal divieto di ballo vengono anche citate quelle che si svolgono "in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico ".

Permane l'obbligo di mascherina in luoghi a rischio assembramenti; rispetto all'ordinanza le Regioni potranno introdurre solo misure restrittive.