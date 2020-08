Marzi (Stella Alpina) 'Attenti al pastore che vuole farsi passare per pecora’

L’occasione del consueto richiamo alla trasparenza che viene propinato a tutti noi cade a fagiolo per fare un paio di considerazioni politiche perché a noi competerebbe in realtà parlare di politica a meno di voler interpretare il solito richiamo alla trasparenza come uno specchietto per le allodole da campagna elettorale, visto il periodo.

Premesso che nessuno di noi 3 Marzi, Trione e Marquis ha chiesto e ottenuto nulla, la vera questione politica sarebbe da porre al governo nazionale che ha fatto una legge con così tanti buchi da permettere a chiunque, ma proprio a chiunque, di chiedere e ottenere degli aiuti al posto di chi è davvero in difficoltà.

A questo punto sarebbe da chiedere al movimento che governa e che ha fatto la legge come ciò sia possibile, invece stiamo assistendo all’ennesimo “al lupo al lupo” gridato da chi ha ricevuto l’incarico di fare il pastore ma vuol farsi passare per pecora.

O forse durante questa strana campagna elettorale, capitata ad agosto anche perché si chiede di essere eletti ma non ci si vuole mai assumere alcuna responsabilità di governo, si deve davvero abboccare all’amo di queste azioni distraenti mentre si dovrebbe almeno parlare della Valle d’Aosta?

Possiamo cominciare ad ascoltare da alcune forze politiche delle proposte politiche e amministrative che creino ponti e non dighe?

Dopo anni di caccia alle streghe che hanno avuto come soli risultati concreti quello che tutti vediamo, possiamo cambiare canale?



Perché ci era stato detto che avremmo assistito ad una marcia trionfale al grido “dell’uno vale uno” e invece ci siamo trovati a guardare un film dell’orrore.

Si torni alla politica parlata e non urlata, si torni alla politica delle persone in mezzo alle loro comunità… si torni alle cose concrete e si lascino da parte le tastiere dei cellulari.