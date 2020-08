Le Festival d'Orgues des Alpes arrive à Saint-Vincent

L'église paroissiale de Saint-Vincent accueillera, lundi le 17 aout à 21h, le concert de l'organiste Federico Ragionieri. Entrée gratuite le programme, centré sur des compositions d'auteurs contemporains valdôtains, pourra exploiter pleinement les caractéristiques phoniques de l'orgue 'Vegezzi-Bossi' (1896), restauré en 2018.

Le concert s'inscrit dans le cadre de la sixième édition du Festival International d'Orgues des Alpes, un événement qui pour la troisième année consécutive rejoint le FONO - Festival d'Orgue du Nord-Ouest, promu par l'Association Culturelle "Rapallo Musica" en partenariat avec l'Association Culturelle "Le Clavier" d'Aoste. Outre son activité de concertiste en tant que soliste et avec des ensembles de chambre en Italie, France et Suisse et son activité d'enseignant, Ragionieri se consacre depuis quelques années à la direction et à la composition.

Le programme axé sur les compositeurs vivants et actifs en Vallée d'Aoste est le résultat de l'activité du compositeur entreprise ces dernières années, qui l'a amené à s'intéresser et à réfléchir à la production contemporaine et à l'importance de diffuser les idées et les langages musicaux de notre temps. Le concert bénéficie du soutien financier de la Fondation Compagnia di San Paolo et de la Commune de Saint-Vincent.