Cade in crepaccio e si salva perchè legato bene ai compagni

Un alpinista belga di 57 anni è stato tratto in salvo ieri pomeriggio lunedi 10 agosto dalle guide del Soccorso alpino valdostano-Sav dopo essere caduto per quattro metri ed essere rimasto 'sospeso' alla corda in un crepaccio.

L'uomo è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove è stato confermato che le sue condizioni sono buone. I suoi due compagni di cordata sono rimasti illesi. Le conseguenze dell'incidente - hanno spiegano i soccorritori - sono state limitate ad alcuni traumi lievi e strappi muscolari ma solo perchè perché i tre alpinisti erano legati tra loro correttamente.

"Affrontare un ghiacciaio sempre e comunque legati nel modo giusto è l'accorgimento più utile a garantire la sicurezza in caso di caduta di un compagno", ricordano le guide.