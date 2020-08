Aosta: Al Quartiere Cogne si ride con Aldo, Giovanni e Giacomo

La programmazione della rassegna culturale CoVivre 2020 del Comune di Aosta prosegue mercoledì 12 agosto con il secondo dei tre appuntamenti del cinema all'aperto nei quartieri di Aosta. "Odio l'estate" con Aldo, Giovanni e Giacomo' verrà proiettato sul maxischermo di 5 metri x 3 metri nel campetto della Parrocchia Immacolata al Quartiere Cogne, alle ore 21,30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili.

"Come spiegato in fase di presentazione del progetto - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta - la finalità del progetto CoVivre e quindi la nostra è quella, come Istituzione, di creare dei momenti di socializzazione in sicurezza nei quartieri della città cercando di trasmettere una sensazione di normalità in un periodo che non lo è, nonostante fortunatamente le cose vadano molto meglio rispetto a qualche mese fa, e di speranza in un futuro migliore".

A 'Odio l'estate' seguirà a settembre un terzo appuntamento nella zona di viale Europa negli spazi della chiesa di Saint Martin de Corléans.