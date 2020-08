Gressan: A Pila dal 12 agosto assistenza sanitaria per i turisti

L’assistenza medica per i turisti sarà attiva anche a Pila (Gressan) a partire da mercoledì 12 agosto, al Centro Traumatologico e proseguirà fino al 28 agosto. L'iniziativa è in analogia alle altre sedi di assistenza presenti nei comuni di Courmayeur, La-Thuile, Cogne, Valtournenche, Ayas-Champoluc, Gressoney-Saint-Jean.

L’attività ambulatoriale è garantita dai medici dei turisti per quattro ore giornaliere, dal lunedì al venerdì - su appuntamento previo triage telefonico - esclusa la giornata di venerdì 14 agosto, quando è prevista l’attivazione della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), a partire dalle ore 10.

Il medico dei turisti garantirà anche l’attività domiciliare, previo contatto telefonico nella fascia oraria 8 - 20. Le attività ambulatoriali e domiciliari sono soggette a tariffazione regionale:25 euro la visita ambulatoriale; 50 euro la visita domiciliare.

In caso di emergenza e urgenza è attivo il numero unico per l’emergenza-NUE 112. II servizio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) è attivo nelle ore notturne, festive e prefestive, telefonando al 112.

Gli orari e i numeri di telefono dei medici sono esposti presso i Comuni, le sediambulatoriali e le strutture ricettive e sono anche consultabili sul sito internet dell’AziendaUsl: www.ausl.vda.it/notizie.asp