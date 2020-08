Colata detritica dal Mont Velan, isolati 4o escursionisti a Glassier di Ollomont

E' isolato da questa mattina il villaggio di Glassier, ultima frazione di Ollomont a monte del capoluogo, a causa di una colata detritica che dalle pendici del Mont Velan ha invaso la strada comunale. Nel bar-ristoro della frazione una quarantina di escursionisti che devono scendere a valle attendono la riapertura della strada. "Prevediamo di riaprire la strada nelle prossime ore e in totale sicurezza" ha detto ad Aostacronaca il sindaco di Ollomont, Joel Creton.

Secondo i tecnici regionali che da stamattina sono al lavoro, l'aumento delle temperature, legato alle precipitazioni nevose in quota dei giorni scorsi e a residui di nevai nella parte alta del bacino ha causato lo scivolamento dei detriti sul torrente Berruard. I tecnici hanno stanno quindi procedendo alle prime operazioni di disalveo del torrente, interrotte frequentemente da nuove ondate, per ripristinare la funzionalità idraulica del corso d’acqua.

La strada è stata invasa dal fango e dalle pietre ma non sono stati registrati altri danni, salvo quelli a un'auto che si trovava parcheggiata. I detriti portati dal torrente Berruard avevano invaso anche la strada poderale di By, che si trova più a monte e che conduce ad alcuni alpeggi. "E' già stata riaperta e durante la notte, dalle 21 alle 7, sarà di chiusa per precauzione", ha spiegato il sindaco.