Aosta: Da lunedì nuove modalità di pagamento 'strisce blu'

Il Comune di Aosta lavora per facilitare la fruizione e il pagamento dei parcheggi cittadini nelle zone 'strisce blu'.

A partire da lunedì 10 agosto, sarà infatti possibile pagare la sosta su strada mediante tre ulteriori applicazioni su smartphone, oltre al prepagamento con il sistema Neosparking, che resta invariato. A Easy Park, già attiva ad Aosta dal 2017, si aggiungono ora tre nuovi gestori: Drop Ticket, My Cicero e Pay by Phone.

Le tariffe orarie di sosta, al netto delle commissioni applicate da ciascun gestore e verificabili sui rispettivi siti, restano invariate, mentre, come già avviene per Easy Park, la somma minima è ridotta del 50%: tariffa 2 euro/ora, 0.50 per 15 minuti; 1.40 euro/ora, 0.40 per 15 minuti; 0.80 euro/ora, 0.20 per 15 minuti.

Le nuove applicazioni non sono attive nelle soste in struttura, ovvero nel parcheggio dell'ospedale Parini, nel parcheggio della Consolata e nel parcheggio De La Ville.