All'Usl Vda tamponi ed esami sierologici su prenotazione

I test sierologici e i tamponi per la patologia Sars Covid-19 potranno essere prenotati ed effettuati anche su richiesta da parte dei cittadini e delle aziende. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta.

Per i cittadini il test sierologico completo (Igg e Igm) vien effettuato al Centro Unico Prelievi dell'ospedale Parini di Aosta, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Non è necessaria l'impegnativa del Medico e del Pediatra di famiglia ma è richiesto il pagamento anticipato (35 euro) ed è necessaria la compilazione di un modulo di richiesta-consenso da parte dell'utente.

I tamponi vengono effettuati - esclusivamente previa prenotazione - nel Poliambulatorio Usl di Aosta, in via Guido Rey 3, nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato, dalle 12 alle 13. Non è necessaria l'impegnativa del medico e del Pediatra di famiglia ma sono richiesti il pagamento anticipato di 65 euro e la compilazione del modulo di consenso informato. In entrambi i casi i medici competenti e i datori di lavoro possono richiedere l'effettuazione dei tamponi per i lavoratori dipendenti tramite Cup.

In caso di positività del test, saranno informati il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il Medico di famiglia del paziente.