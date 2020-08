Elezioni comunali; Aosta, Paolo Laurencet e Renato Favre candidati sindaco e vice per il centrodestra

"In bocca al lupo a Paolo Laurencet, candidato sindaco di Aosta di Fratelli d'Italia-FDI nella coalizione di centrodestra, insieme al candidato vicesindaco di Forza Italia-FI, Renato Favre". Con questo tweet delle 19 di oggi martedì 4 agosto, la leader di FDI, Giorgia Meloni, ha annunciato la candidatura di Laurencet alle elezioni comunali del prossimo 20 settembre.

"Paolo è aostano doc - ha precisato Meloni - dottore commercialista, docente universitario e amministratore d'azienda. Competenza e serietà per cambiare rotta!".

Al tweet di Giorgia Meloni ne è seguito uno analogo del vicepresidente di Forza Italia, Antono Tajani, che ha evidenziato "la serietà, esperienza e tanta voglia di fare di Laurencet e Favre al servizio della città di Aosta e degli aostani".

Renato Favre fu eletto per la prima volta nel Consiglio comunale di Aosta nel 1990 nelle fila dell'Uv; restò per due anni all'opposizione nonostante la vittoria del Leone Rampante a causa del 'ribaltone' compiuto in Regione dalla DC di Gianni Bondaz; nel 1992 in occasione del 'controribaltone' cambiarono anche gli assetti in Comune e Favre si ritrovò assessore alle Politiche sociali; nel 1995 fu rieletto e continuò a fare l'assessore; dal 2000 al 2005 - terza elezione - fu assessore allo Sport, Turismo, Commercio e Polizia locale; rieletto nel 2005, fu nominato presidente del Consiglio comunale di Aosta, carica che occupò sino al 2010.

Paolo Laurencet è docente universitario, dottore commercialista specializzato in Amministrazione e gestione aziendale; ha ricoperto ruoli di vertice in importanti aziende e società valdostane, con funzioni di Direttore generale, Amministratore unico, Responsabile dei servizi alla clientela, della comunicazione, del marketing e degli investimenti nonché dei rapporti con i fornitori. Da alcuni mesi Paolo Laurencet è opinionista economico di Aostaceonaca.it.