A Pontey l'inaugurazione del nuovo anno scolastico

La cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico in Valle d'Aosta dopo l'emergenza coronavirus sarà celebrata a Pontey. L'obiettivo, spiega una ntoa dell'assessorato all'Istruzione, è di "dare un forte segnale di ripartenza post Covid anche per il mondo scolastico e si è quindi scelto di aprire ufficialmente la scuola nel primo dei Comuni valdostani che ha dovuto gestire l'emergenza sanitaria". Il calendario scolastico prenderà avvio in Valle d'Aosta il 14 settembre.

"La scuola è stata una delle realtà che ha dovuto adattarsi nei mesi appena trascorsi ad una situazione straordinaria - sotolinea l'assessora all'Istruzione, Chantal Certan - riuscendo a trasformare la didattica a distanza in un'opportunità di crescita per gli studenti e in una nuova metodologia di lavoro per gli insegnanti".

Però ''andare a scuola è sicuramente una cosa differente e, per garantire che tutti gli studenti valdostani possano tornare in classe, in questi mesi il Governo regionale ha portato avanti molteplici iniziative che dal 14 settembre garantiranno la ripartenza del mondo della scuola in Valle d'Aosta".

Soddisfazione per la scelta di Pontey è stata espressa anche dal sindaco del comune dell'envers, Rudy Tillier: "La nostra comunità è stata penalizzata dal fatto che Pontey è stato 'zona rossa', con l'imposizione di ulteriori restrizioni nel lockdown, rispetto al resto del territorio regionale".