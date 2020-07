Pontey: l'allarme del sindaco Tillier, 'c'è urgente bisogno di medici di famiglia'

Il sindaco di Pontey, Rudy Tillier, facendosi "portavoce di tanti concittadini" segnala una

Una "spiacevole situazione di carenza di medici di medicina generale nella zona", è segnalata dal sindaco di Pontey, Rudy Tillier, che facendosi "portavoce di tanti concittadini" segnala il disagio seguito alla "prolungata assenza per malattia di un medico e di un altro pensionamento avvenuto successivamente".

Tillier ha scritto una lettera all'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, al commissario dell'Usl, Angelo Michele Pescarmona, al direttore dell'area territoriale, Leonardo Iannizzi e al direttore del distretto 3-4, Franco Brinato.

Nell'ambulatorio medico che il Comune affitta da anni attualmente ci "sono due i medici di medicina generale". "Purtroppo da diversi mesi a questa parte è assente per malattia uno dei medici di medicina generale affittuario dell'ambulatorio". La Regione e l'Usl "avevano trovato una soluzione nominando un medico sostitutivo esterno, molto apprezzato, ma solo fino al 19 luglio. Ora tale medico, su richiesta del Comune di Valtournenche e con incarico Ausl, è stato collocato presso il Centro traumatologico di Breuil-Cervinia come guardia turistica. Ben venga questo tutto ciò perché siamo una Regione a vocazione turistica ed è giusto fornire anche questo tipo di servizio, tuttavia occorre intervenire urgentemente nominando un altro medico esterno, tenuto conto che trattasi di un'assistenza primaria".

Infatti "gli utenti, soprattutto gli anziani e malati sono disorientati: ogni settimana devono informarsi quale tra gli altri medici di assistenza aggregati in associazione provvede alla sostituzione perdendo la fondamentale continuità di presa in carico che caratterizza la scelta del medico curante. Inoltre, spesso devono dipendere da altre persone per spostarsi in altri Comuni per raggiungere tali ambulatori".

"Gli stessi medici di base, che sopperiranno alla sostituzione ma solo fino al 31 agosto, suppongo abbiano delle difficoltà operative". Quindi "l'auspicio è che l'assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali e l'azienda Ausl provvedano celermente alla nomina di un medico sostituto esterno e che successivamente valutino attentamente la situazione complessiva non solo di Pontey, ma anche della zona limitrofa, perché tali problematiche non riguardano solo il mio paese".