Giovane trovata morta in casa al quartiere Cogne

Soffriva di disturbi cardiaci Georgia Specia, ventenne aostana il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri sera in un alloggio del quartiere Cogne dove la ragazza abitava da tempo.

Sarebbero stati alcuni congiunti della giovane, non avendo più sue notizie da due giorni, a entrare in casa e scoprire il cadavere; la Procura dovrebbe autorizzare nelle prossime ore il nulla osta alle esequie; i primi accertamenti svolti dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aosta hanno escluso la morte violenta nonchè l'ipotesi di un gesto anticoservativo, mentre al contrario il primo esame medico-legale avrebbe confermato il decesso per cause naturali.