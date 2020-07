Aosta: Tra pochi giorni apre lo Skate park

Sono terminati i lavori che dovrebbero condurre, tra pochi giorni, all'apertura dello Skate park di Aosta in piazza dell'Ancien Abattoir dietro la Cittadella dei giovani.

Bloccato il cantiere all'inizio di marzo a causa del lockdown, la Fase 2 ne ha permesso la riapertura e l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di riuscire a concedere lo spazio ai tanti skaters del capoluogo.

Inizialmente l'opera doveva costare 40 mila euro e doveva essere pronta nel 2018; la cifra per costruirla è inseguito raddoppiata- "Rispetto al progetto originario sono stati stanziati più soldi – ricorda la vicesindaca, Antonella Marcoz - perché lo Skate park è stato costruito in cemento armato e non in legno come inizialmente previsto ed è dotato di infrastrutture migliori rispetto a quelle pensate nel 2017. Nella realizzazione, costata circa 80 mila euro, abbiamo coinvolto i giovani skaters aostani che hanno fornito suggerimenti e hanno messo in luce alcune loro necessità che credo saranno soddisfatte da questa moderna e sicura pista per skate".