Ticket sanitari in Valle i più cari d'Italia

La quota pro-capite pagata nel 2019 per i ticket in Valle d'Aosta è la più alta d'Italia ed è stata pari a 90,8 euro. Il dato è emerso da un'analisi dell'Osservatorio della Fondazione Gimbe.

Rispetto al 2018, i ticket sono diminuiti di 32,2 milioni (-1,1%) di euro, di cui 5 milioni (-0,4%) per le prestazioni specialistiche e 27,2 milioni (-1,7%) per i farmaci. Dall'analisi emergono notevoli differenze regionali relative sia all'importo totale della compartecipazione alla spesa, sia alla ripartizione tra farmaci e prestazioni specialistiche.

In particolare, se il range della quota pro-capite totale per i ticket oscilla da 33,5 euro in Sardegna ai 90,8 euro in Valle d'Aosta, per i farmaci l'importo varia da 15,3 euro in Piemonte a 36,4 euro in Campania, mentre per le prestazioni specialistiche si va da 8,5 euro in Sicilia a 65,3 euro in Valle d'Aosta.