Oltre un milione e mezzo di euro per Bando 'imprese antiCovid'

La Giunta regionale ha dato parere favorevole al 'Bando Soluzioni Fase 2' a favore di imprese industriali locali per la realizzazione di soluzioni finalizzate al contrasto dell’epidemia da Covid-19.

Con il Bando, la Regione intende sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti o servizi "di tempestiva applicazione - si legge in una nota - che possano avere la più ampia diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale, per consentire il contrasto alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, con la finalità di prevenire, ridurre, annullare il rischio di contaminazione a protezione degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro, negli esercizi commerciali, nei luoghi di fruizione di servizi (quali, ad esempio, banche, CAF, uffici postali), nei luoghi di socializzazione e di ricreazione (quali, ad esempio, alberghi teatri, musei, ristoranti, cinema e località turistiche), nelle attività sportive, nelle attività scolastiche e formative, nel sistema di trasporto per la mobilità pubblica e privata, nelle case di cura, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli uffici della pubblica amministrazione".

Il Bando si articola in due Linee di finanziamento: la Linea 1, che finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e la Linea 2, che finanzia progetti di innovazione.

Per il finanziamento della Linea 1 sono stati prenotati 300 mila euro per l’anno 2020 e 535 mila euro per l’anno 2021. Per il finanziamento della Linea 2 sono stati prenotati 285 mila 587 euro per l’anno 2020 e 465 mila euro per l’anno 2021.