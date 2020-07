Rischio declassamento da 'regionale' a 'provinciale' per il Comando della Guardia di finanza valdostana

Il condizionale è d'obbligo, ma nei prossimi mesi il Comando regionale della Guardia di finanza, che raggruppa territorialmente il Nucleo di polizia tributaria e il Comando Gruppo delle Fiamme Gialle valdostane, potrebbe essere 'declassato' a Comando provinciale per effetto di una riforma ordinativa del Corpo.

Comunicazioni ufficiali non sono ancora pervenute, ma in realtà più che di un ipotesi si tratta di progetto concreto di riorganizzazione dei Comandi dovuto principalmente, stando a quanto trapela da fonti interne romane, a problematiche economiche e di razionalizzazione delle risorse. Insomma, per qualcuno ai vertici della piramide gialloverde il Comando regionale valdostano 'costa troppo' rispetto alla portata limitata del territorio in cui opera.

In sostanza, se il progetto si concretizzasse, la Guardia di finanza in Valle perderebbe parte della propria autonomia finendo inglobata nel Comando regionale del Piemonte che ne coordinerebbe l'operatività e non sarebbe più comandata da un Generale di Brigata bensì da un Tenente colonnello.

Questo però non si tradurrebbe necessariamente in una perdita di responsabilità né di potere investigativo e operativo, così come una possibile riduzione di organico alla 'Luboz', con militari di vario grado trasferiti ad altre caserme, potrebbe essere riequilibrata l'arrivo in Valle di altro personale specializzato in particolari settori.

Negli ultimi quattro anni la Guardia di finanza valdostana si è distinta in modo particolare per diverse operazioni e indagini importanti tra cui l'inchiesta sulle spese dei Gruppi consiliari, quelle sui fondi pubblici erogati al Casino di St-Vincent e sullo stato patrimoniale della Casa da gioco, oltre a diverse indagini contro il traffico di droga, le rapine e le estorsioni (operazioni MalAosta e FeuDora).