Maurizio Castelli nuovo direttore sanitario Usl VdA

La delibera del Commissario Angelo Pescarmona è di venerdì 24 luglio ed è già stata pubblicata sul sito dell'Azienda sanitaria. Maurizio Castelli, direttore della Struttura di Medicina legale, è il nuovo Direttore sanitario della Usl VdA.

L'incarico, finora ricoperto ad interim da Pier Eugenio Nebiolo, scade infatti il 31 luglio e non può essere rinnovato per raggiunti limiti di età (Pier Eugenio Nebiolo ha 67 anni e di fatto è in pensione).

"Acquisita, per le vie brevi, l’accettazione del dottor Castelli a ricoprire le funzioni temporanee di Direttore sanitario", l'incarico decorrerà dal 10 agosto; Castelli continuerà a svolgere le funzioni al vertice di Medicina legale oltre a quelle di Direttore sanitario aziendale, con il solo riconoscimento del compenso aggiuntivo commisurato alla durata dell’incarico.