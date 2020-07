Morgex: I Promessi Sposi riletti alle 'Prove Generali' della Compagnia Palinodie

Avrebbe dovuto essere inaugurata il 27 marzo, in pieno lockdown, e come ogni attività di aggregazione, si era fermata. La rassegna di drammaturgia 'Prove Generali-Il teatro va in montagna', con la direzione artistica della compagnia teatrale Palinodie, torna ora in una veste estiva speciale, all’aperto, con due appuntamenti: il 30 luglio e il 30 agosto a Morgex, lungo i portici del Municipio in Piazza dell’Assunzione.

'Prove Generali' ha avuto la sua edizione pilota nel 2017 e si propone di creare uno spazio di programmazione teatrale indipendente in Valle d’Aosta. In programma due monologhi immersi nella natura, incorniciati dalle montagne, portati in scena da due attori molto apprezzati sulla scena italiana: Manuela De Meo e Tindaro Granata. Giovedì 30 luglio alle 17,30 andrà in scena 'Manzoni Senza Filtro', di e con Manuela De Meo, musiche dal vivo di Andrea Gobbo, Compagnia Sementerie Artistiche.

Il romanzo per eccellenza arriva dunque in scena senza filtro. Lo spettacolo è una rilettura dei Promessi Sposi che ci farà entrare nell’universo dark di un autore tormentato e politico. Manuela de Meo (voce) e Andrea Gobbo (musica) ci portano in un viaggio ambizioso: in cinquanta minuti ripercorriamo il libro che ha accompagnato la vita sui banchi di tutti noi. Una storia di peste e d’amore che parla al presente. Fino all’ultimo.

Lo spettacolo si svolgerà all’aperto, nell’esclusiva cornice dei vigneti di montagna. È prevista una passeggiata di 20 minuti per raggiungere il luogo dello spettacolo. Il percorso sarà indicato dall’organizzazione. Costo del biglietto 12 euro La prenotazione è obbligatoria, ma se rimanessero posti liberi, sarà possibile acquistare il biglietto sul momento. Per info e prenotazioni: +39 349 092 3053 info@palinodie.it provegenerali.it