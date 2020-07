Lanièce: Dal Recovery fund attenzione specifica montagna e a specificità territoriali

“L’accordo europeo è un’ottima notizia per l’Italia, che potrà contare su ingenti risorse per la ripresa e per fare riforme in grado di modernizzare il sistema.”

Così a margine dell’informativa in Senato del Presidente Conte, il senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce.

“208 miliardi, di cui una quota consistente a fondo perduto, fanno dell’Italia la principale beneficiaria del piano d’aiuti. Ma è un bene anche che queste risorse siano collegate a un piano di interventi per lo sviluppo tecnologico, la transizione ecologica, il rafforzamento delle reti di protezione sociale.

Adesso però viene la parte più importante: il Governo si metta subito al lavoro, con il coinvolgimento delle regioni e province autonome che devono essere chiamate a un ruolo di primaria importanza.

Allo stesso tempo – continua il senatore valdostano – il mio auspicio è che gli interventi per la tutela e lo sviluppo della montagna costituiscano una voce importante del piano nazionale. Sono convinto che un’attenzione alle specificità e i bisogni dei territori sia una condizione indispensabile per garantire la ripartenza economica e la modernizzazione del nostro sistema.

Oggi l’Italia ha una grande opportunità. E il merito è di questo Governo, che ha chiuso un ottimo accordo, e dell’Europa, che ha dimostrato il suo volto solidale e rilanciato le ragioni di un sempre maggiore processo di unificazione.”