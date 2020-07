Prefet de Savoie, 'prudence et résponsabilité en montagne'

Comme les accidents mortels se sont succédé cette semaine en montagne et sourtout sur le Mont Blanc, le préfet de la Savoie, Louis Laugier, appelle les alpinistes et les randonneurs "à la prudence et à la responsabilité" pour ce week-end, qui s’annonce ensoleillé.

Le représentant de l’État énumère ainsi les consignes élémentaires de sécurité: être bien équipé et vérifier son matériel; se renseigner sur la météo et la praticabilité de l’itinéraire choisi auprès des professionnels; adapter sa sortie à son niveau physique; avoir de quoi boire et se restaurer; savoir renoncer ou faire demi-tour au besoin; informer ses proches de l’itinéraire envisagé.

Et rappelle qu’après la période de confinement, la reprise des activités de montagne doit se faire de manière progressive, et en respectant des mesures de distanciation sociale adaptées. Note encore Louis Laugier."Comme tout au long de l’année, les services de secours du département PGHM, CRS Alpes, Sdis et Samu seront mobilisés pour assurer la sécurité des pratiquants".