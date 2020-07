Due alpinisti italiani precipitano e muoiono sul Monte Bianco

Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner, sul Mont Maudit nel massiccio del Monte Bianco. Sono entrambi di Genova, avevano 56 e 57 anni. I corpi sono stati recuperati oggi verso le 6,30. "Sono stati trovati sul versante nord, a 4.100 metri di quota", ha spiegato all'Ansa un portavoce del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix.

"Probabilmente - ha aggiunto - sono precipitati circa 200 metri più in alto, durante la fase di discesa". L'allarme era scattato nella serata di ieri, martedì 14 luglio: "Verso le 17 avevano avvisato che entro tre ore sarebbero rientrati, poi non hanno più dato notizie". In quota "le condizioni cominciano a degradarsi, inizia ad esserci neve dura e ghiaccio". Inoltre ieri, martedì 14 luglio, "a metà pomeriggio la situazione meteorologica è peggiorata, può essere che si siano persi". I due alpinisti "erano ben legati tra di loro", quindi "è possibile" che uno sia scivolato, trascinando l'altro con sé. Al momento non risultano esserci testimoni dell'incidente ma "le indagini sono in corso".