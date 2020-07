Aosta: Rinnovati per un anno progetti innovativi per l'infanzia

E' stata rinnovata per un anno dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, Luca Girasole, la coprogettazione 'Aosta 0-14' per servizi innovativi e sperimentali rivolti all'infanzia.

Viene così deliberata la rimodulazione dei servizi, "che verranno ripensati - spiega Girasole - per garantire coerenza e compatibilità con le disposizioni che verranno adottate dalle Autorità in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19".



Inoltre, i servizi erogati (tra cui la riapertura e la gestione con modalità 'ultra-flessibili' per le famiglie delle garderie) dovranno contemplare la realizzazione di un progetto di sostegno e supporto alla disabilità minorile rispetto alla quale verranno destinati circa 105.600 euro delle somme ricevute dall’Amministrazione a titolo di legato testamentario.