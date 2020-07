Giovanni Noris passa il timone del Rotary Courmayeur a Domenico Campi

Il ristorante Le Vieux Pommier ha ospitato il passaggio delle consegne della Presidenza del Rotary Club Courmayeur-Valdigne.

Giovanni Noris, titolare insieme alla moglie Gabriella della omonima e ben nota azienda gastronomica, lascia il testimone a Domenico Campi, ex dirigente al Cern di Ginevra e imprenditore nel campo dell’Hi-Tech.

"La cerimonia del passaggio - si legge in una nota - é stata l’occasione per esprimere a Giovanni Noris da parte di tutti i soci la gratitudine per aver diretto il Club, nel 2019 e per oltre sei mesi in questo anno difficile, con sicurezza e grande spirito di amicizia".

Noris si è detto sicuro che Campi "agirà nel solco della continuità con rinnovata energia per far conoscere ciò che il Rotary fa nel sociale e l’umanitario nel mondo e per il territorio in particolare".

Michele Tropiano, a nome del Rotary Club Aosta e del Presidente Avezzano, ha rivolto parole di amicizia ai due rappresentanti del Rotary Courmayeur.

Campi ha infine presentato il Consiglio Direttivo del RC Club Courmayeur costituito per l’anno 2020/2021 da :

Edgardo Campane, viceresidente; Carlo Molinari, segretario; Paola Borrello, Tesoriere; Alberto Jorioz, Prefetto e Presidente designato; consiglieri: Giorgio Bongiorno, Serge Adjolan, Davide Bertolo, Roby Vuillermoz, Alberto Rattaro; Giovanni Noris, Past President.