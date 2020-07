Aosta: Collina senz'acqua dal tardo pomeriggio di lunedi a mezzogiorno di martedì

Il consiglio ai residenti della collina aostana è di fare un pò di scorta d'acqua, perchè dalla serata di lunedì 13 alle prime ore di martedì 14 luglio verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile per l'esecuzione dei lavori di collegamento della nuova tubazione dell’acquedotto con l’impianto esistente.

Per il territorio di Aosta, in particolare, l’interruzione riguarderà le località di Arpuilles,Excenex ed Entrebin. "Per ovviare a tale inconveniente e garantire l’erogazione del servizio di emergenza - si legge in una nota - il servizio Acquedotto attiverà diversi pompaggi dell’acqua presenti lungo la collina di Aosta, provvedendo anche alla momentanea chiusura delle fontane eventualmente alimentate dallarete idrica comunale".

A tale proposito, è richiesto ai residenti nelle seguenti zone di limitare il consumo dell’acqua destinata al consumo umano evitando, a esempio, l’impiego per l’irrigazione degli orti e delle aree verdi, dalle ore 18 di lunedì 13 luglio alle ore 12 di martedì 14 luglio:

Frazione Arpuilles;

Fraz. Excenex;

Fraz. Signayes;

Loc. Entrebin;

Reg. Bonaventure Philibert Bornyon;

Reg. Le Saraillon;

Reg. Collignon;

Reg. Bibian;

Reg. Talapé;

Strada della Consolata;

Via Grand Tournalin;

Strada dei Cappuccini;

Viale G.S. Bernardo;Via Edelweiss;

Via delle Betulle.

In seguito l’acqua potrà presentarsi di colore rosso e con carattere di torbidità e quindi sisconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo della tubazione