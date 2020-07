De retour Explorlab, à découverte Rhêmes S.Georges

'Améliorer la qualité du système touristique du territoire, dans une logique de durabilité'' à travers ''une série d'actions de communication et de promotion, la création et la valorisation d'espaces et d'itinéraires à la découverte du territoire''. C'est ce que prévoit le projet ExplorLab, inclus dans le plan territorial intégré Graies Lab (Générations rurales actives innovantes et solidaires), financé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière européenne Interreg V-A Alcotra 2014-2020 et maintenant dans sa deuxième année de mise en œuvre. L'initiative a une portée transfrontalière et interrégionale, unissant la Vallée d'Aoste aux réalités piémontaise et française.



Pour l'été 2020, les initiatives touristiques du territoire de Rhêmes-Saint-Georges seront renforcées ''à travers des expériences dans la nature et avec la nature, conçues et organisées pour répondre aux besoins de découverte et d'activités de plein air pour ceux qui, parmi mille doutes et craintes liés à l'urgence Covid, choisiront de laisser la sécurité de leur propre maison pour des vacances dans nos montagnes''.



La petite mais dynamique station valdôtaine propose 10 événements touristiques, dont quatre ateliers d'éducation environnementale en plein air pour les enfants, trois excursions en vélo électrique et trois expériences de découverte de la nature à pied. Au programme: départ le 23 juillet avec un ''lever de soleil en altitude'' qui accompagnera les lève-tôt qui profiteront du lever du soleil depuis une position privilégiée; le 30 juillet, promenade nocturne pour découvrir le charme de la nature la nuit; le mois d'août s'ouvre sur la 'soirée magique en vélo électrique', un itinéraire en VTT à pédalage assisté à la tombée de la nuit.



De plus, les quatre premiers lundis d'août sont dédiés aux enfants avec des ateliers d'éducation environnementale en plein air sur différents thèmes: l'écureuil, l'écosystème forestier, la métamorphose chez les insectes et la biodiversité dans les fleurs. Il y a aussi des activités pour découvrir les villages (18 août) et le Petit Mont Blanc (26 août) à vélo électrique. Grande finale le 31 août avec une promenade à la découverte de la nature adaptée à toute la famille.