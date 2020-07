Manfrin (Lega VdA), 'contributo affitti da 250 mila euro sostegno concreto a famiglie disagiate'

E' stato proposto dal consigliere regionale della Lega Vda Andrea Manfrin, un emendamento (accolto dal Consiglio Valle) inserito nel disegno di legge regionale 60 delle misure anticrisi che stanzia 250 mila euro aggiuntivi a titolo di contributo-affitti.

"L'obiettivo - spiega Manfrin - è quello di fornire un aiuto concreto alle famiglie che versavano in una condizione di disagio sociale già prima della pandemia, al punto da dover ricorrere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che hanno visto aggravare la propria situazione economica e sociale dalle limitazioni imposte".

Dunque sono stanziati 250 mila euro secondo la proposta Manfrin per contrastare, si legge, "in modo immediato e deciso le evidenti conseguenze di esclusione sociale causate dal Covid-19, che sono particolarmente impattanti soprattutto sulle fasce deboli, quali gli over 60 soli, i non occupati della fascia 16-29, le donne che hanno subito violenza".

Il maggior onere di spesa "deriva da risparmi per 100.000 euro" come evidenziati in un altro articolo del disegno di legge.