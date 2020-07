Courmayeur: Consiglio straordinario approva lavori Val Ferret e Val Veny

Convocato in seduta straordinaria, il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato oggi a maggioranza i lavori di somma urgenza in Val Veny e in Val Ferret. I cantieri erano stati sospesi dopo che, nell'Assemblea del 3 luglio scorso, non erano state approvate le delibere a copertura dei debiti fuori bilancio relativi ai lavori. Sette consiglieri di opposizione (uno era già assente per impegni di lavoro) avevano abbandonato l'aula facendo venir meno il numero legale; i sette rappresentanti della lista Esprit Courmayeur, che appoggia la giunta, non avevano così potuto continuare i lavori.



Intervenuta in discussione generale, la consigliera di opposizione Fabrizia Derriard (Courmayeur La Nuova via) annunciando voto contrario ha parlato di "violazione delle normali regole contabili" in quanto gli atti sui debiti fuori bilancio "vanno trasmessi alla Corte dei conti per la verifica sulla regolarità".

Il sindaco, Stefano Miserocchi, ha ribadito la necessità dell'approvazione dei debiti fuori bilancio per far ripartire i cantieri sospesi da lunedì 6 luglio (ripristino della viabilità sulla strada comunale della Val Veny a seguito dei fenomeni franosi in località Praz Verney e gli interventi per la sistemazione della strada Montitaz/Planpincieux collegati al potenziale rischio glaciologico inerente il ghiacciaio Planpincieux).

Il consigliere Alberto Vaglio ricorda, replicando a Miserocchi, che "la minoranza nell’ultimo Consiglio ha evidenziato l’iter amministrativo poco chiaro dei due cantieri e, a tutela dell’Amministrazione stessa e dei consiglieri, viste le mancate risposte del sindaco, ha deciso di nonpartecipare alla votazione delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio".

Lunedì scorso era stato anche bloccato il servizio di trasporto pubblico locale lungo la strada comunale della Val Veny, che potrebbe riprendete nei prossimi giorni.