Aosta: Nuovo programma per 'COVivre! Eventi estate 2020'

'CoVivre 2020' entra nel vivo del caldo estivo. L’approvazione, la settimana scorsa, della delibera comunale contenente il programma degli eventi per il periodo estivo con la conferma di alcune importanti manifestazioni da sempre patrimonio del centro storico quali 'Strade del Cinema', 'Aosta Classica' e 'GiocAosta' ha fatto sì che il cartellone di 'COVivre!Eventi estate 2020' sia stato modificato, in modo da evitare sovrapposizioni di attività, decen-trare maggiormente gli eventi e garantire intrattenimenti e spettacoli adatti a tutte le fasce di età.

"In particolare - si legge in una nota dell'assessorato comunale delle Politiche sociali - la volontà è stata di rendere l’ultimo tassello del progetto 'Covivre!' maggiormente aderente alla 'mission' di garantire occasioni di socializzazione e di convivialità in sicurezza, adatte sia alle persone più anziane che ai giovani e ai bambini nei quartieri cittadini. Così, il nuovo calendario prevede giochi, animazioni, attività motorie, aperitivi a tema e cene sociali che si svolgeranno negli storici quartieri 'Dora' e 'Cogne' da metà luglio a fine settembre, con un occhio di riguardo alla salute degli “over 65” attraverso alcuni incontri di prevenzione".

Restano confermate alcune serate di cinema, originariamente previste nel centro cittadino, in una forma più semplice all’interno di alcuni luoghi simbolo della socialità diquartiere come le parrocchie.

"Fortunatamente – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Luca Girasole – nonostante le difficoltà del periodo la Giunta è riuscita a organizzare una serie di spettacoli di granderilievo tra i quali le proiezioni all’aperto di 'Strade del cinema'. Per questo motivo abbiamoritenuto opportuno evitare l’utilizzo di risorse per realizzare eventi simili e concentrarli nelcentro cittadino, preferendo indirizzarle all’organizzazione di animazioni destinate agli abi-tanti dei quartieri, in modi da offrire occasioni di svago a tutta la città dopo il lungo periododi lockdown".