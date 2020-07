Gressan: Appuntamenti per raccontare le emozioni provate leggendo un libro

La Biblioteca di Gressan, grazie alla proposta di un gruppo di utenti, ha deciso di promuovere la creazione di un Gruppo di Lettura finalizzato alla condivisione di suggestioni, ricordi ed emozioni scaturite dai libri scelti.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio 2020, alle ore 16.30, nel cortile esterno della Tour de St Anselme e il libro scelto è “il viaggiatore notturno” di Maurizio Maggiani [scrittore e giornalista, dopo molti mestieri è approdato alla letteratura negli anni Ottanta pubblicando nel 1989 il primo romanzo, a sfondo autobiografico, Màuri, Màuri, si è messo in luce con Il coraggio del pettirosso (1995), con il quale ha vinto i premi Viareggio e Campiello, mentre con Il viaggiatore notturno (2005) ha conquistato il Premio Strega].

La partecipazione è libera e gratuita. Il libro può essere preso in prestito in Biblioteca. Durante gli incontri i partecipanti potranno condividere i loro pensieri e proporre il titolo per l’appuntamento successivo.

Per maggiori informazioni rivolgersi in biblioteca. [tel. 0165.250946 – biblioteca@comune.gressan.ao.<wbr></wbr>it].

Saluti.