GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ai sensi della L.r. 11/1997, il Governo regionale ha nominato Stefano CELI quale Presidente del Consiglio di amministrazione, Roberto GAUDIO e Ivo Joly quali consiglieri e Jean-Claude FAVRE quale revisore dei conti del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna – CERVIM.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

L’Esecutivo regionale ha approvato la realizzazione della mostra dal titolo Pa de bride, pa de poussa, dedicata all’artigiano Livio Charbonnier, in programma dal 21 agosto al 31 dicembre 2020, nelle sale espositive della Collegiata dei Santi Orso e Pietro.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

L’Esecutivo ha autorizzato la SVAP Società Cooperativa all’istituzione di differenti servizi di trasporto occasionali, con onere a totale carico del Comune di Cogne, all’interno del Comune stesso, nel periodo estivo 2020, ad integrazione dei servizi turistici già presenti. Nello specifico si tratta di un periodo di intensificazione dei collegamenti tra le frazioni Gimillan, Lillaz e Valnontey dal 18 luglio fino al 31 luglio 2020,di un servizio di trasporto occasionale il 31 agosto 2020 e di 2 corse aggiuntive al normale servizio minimo giornaliero da effettuarsi nel periodo compreso dal 1 settembre al 13 settembre 2020 per una percorrenza complessiva pari a 3 mila 998 chilometri.La Giunta regionale - al fine di consentire la ripresa delle attività produttive tenendo conto dell’andamento dell’epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e di accompagnare, in sicurezza, la ripartenza dell’intero sistema produttivo valdostano - ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività ricettive, piscine ad uso natatorio, strutture termali e centri benessere.La Giunta ha, inoltre, approvato la sostituzione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di asporto e consumo sul posto.

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

La Giunta regionale ha approvato la conformità e congruità, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della l.r. 7/2018 del rendiconto per l’anno 2019 dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA).

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

L’Esecutivo regionale ha approvato la Proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l’anno 2020 dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, così come proposto dal Consiglio dell’Università lo scorso 20 dicembre 2019.La proposta prevede il trasferimento all’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste a copertura del fabbisogno dell’Università per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio di 7 milioni 250 mila euro.Il Governo ha deliberato, altresì, che l’utile dell’Università, così come accertato dal consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019 (1 milione 61 mila 944 euro), possa essere utilizzato dall’ateneo non solo per spese d’investimento ma anche per le spese correnti, purché non ripetitive, inerenti all’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione e al contrasto del virus COVID-19.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Giunta regionale ha deliberato la realizzazione, da parte del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, di uno spazio di accoglienza e informativo multimediale per i visitatori del Castel Savoia.La realizzazione dello spazio è finanziato nell’ambito del progetto Jardinalp – Jardin des Alpes del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia 2014/2020 Alcotra (FESR) ed è opera diretta alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali. L’intervento intende ampliare l’offerta per i visitatori del complesso storico comprendente il Castel Savoia e il Parco.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

Le Gouvernement régional a décidé d’octroyer à la Fondation Emile Chanoux, Institut d’études fédéralistes et régionalistes, une subvention de 100 mille euros pour la réalisation des activités programmées en 2020.Le Gouvernement régional a approuvé d’octroyer à l'Institut historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste une subvention de 76 mille euros pour la réalisation des activités programmées en 2020.