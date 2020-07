Cervim, giorno storico per tutta la viticoltura eroica

"La viticoltura eroica ha finalmente il suo Decreto attuativo. Più tutela e valorizzazione per un segmento vitivinicolo che dalle Alpi a Pantelleria, rappresenta elevata qualità, biodiversità ed un patrimonio paesaggistico ed ambientale di inestimabile valore". Così, in una nota, Cervim, il Cooordinamento e valorizzazione per la Viticoltura montana, esprime "grande soddisfazione" per il Decreto firmato dalla ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, di concerto con i ministri Dario Franceschini (Beni culturali) e Sergio Costa (Ambiente), interamente dedicato alla viticoltura eroica, che rende concreto e attuativo un risultato atteso da tempo, in seguito all'articolo 7 comma 3 del Testo Unico del Vino dove la vite e i territori viticoli vengono considerati patrimonio culturale. Adesso i soggetti interessati possono presentare alle Regioni di competenza le domande per il riconoscimento dei vigneti eroici.

"E' un giorno storico per tutta la viticoltura eroica" commenta il valdostano roberto Gaudio, presidente del Cervim.

"Da oggi sono stabiliti quelli che sono i principi ed i requisiti della viticoltura eroica, grazie ad un Decreto attuativo che potrà dare ancora più forza ad un segmento della viticoltura italiana ed internazionale sempre più importante in termini di appeal e di gradimento dei consumatori, esperti e winelover, e soprattutto per l'importante ruolo che ricopre dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Confidiamo anche che vengano stanziate adeguate risorse per dare forza ed applicazione a questo Decreto, che dovrebbero essere indirizzate proprio al ripristino, al recupero, alla manutenzione e alla salvaguardia dei vigneti eroici che utilizzano perlopiù vitigni autoctoni".

"Le aree in cui ricade la viticoltura eroica, non sono "un museo a cielo aperto" - conclude il Cervim - ma hanno un ruolo socio-economico ed ambientale strategico ed insostituibile, dove vengono prodotti vini di elevata qualità oggettivamente riconosciuta".

Posticipate al 27 - 28 e 29 agosto le selezioni del Mondial des Vins Extrêmes 2020

Sono state posticipate dal 27 al 29 agosto prossimo le selezioni dei vini del Mondial des Vins Extrêmes 2020.

Sono aperte fino al 31 luglio le iscrizioni al Mondial des Vins Extrêmes 2020